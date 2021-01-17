صحيفة: دول كبرى تُلوّح بالعقوبات في وجه معرقلي 5+5

تضغط دول كبرى فاعلة في الملف الليبي على الجهات التي تحاول عرقلة تنفيذ اتفاقات 5+5 بإنزال العقوبات، بحسب ما نقلته صحيفة “العرب” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”.

وأضافت الصحيفة أن “تنفيذ بنود وقف إطلاق النار بات مؤكدا، وسيفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن أنقرة وافقت على حل أزمة ليبيا سياسياً وفق خطة الأمم المتحدة، شرط عدم المساس بمصالحها الاقتصادية.

وفي سياق متصل، كشفت ذات المصادر عن تحرّكات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا باتجاه تعزيز حظوظه السياسية وضمان مكانه في المرحلة القادمة، ويقود “مفاوضات إقناع كتائب مصراتة بالانسحاب من الطريق الساحلي دون اللجوء إلى مواجهة معها”، وهو من سحب كتيبة “حطين” من ذات الطريق.

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