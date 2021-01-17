هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق تطلق حملة تشجير بمنتزه النقازة

انطلقت بمنتزه النقازة الواقعة على بعد (80) كيلومتر غرب العاصمة طرابلس، أمس السبت، الحملة الوطنية للتشجير التي تنفذها لجنة العمل التطوعي وتشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني.

وشارك في اطلاق الحملة التي تقام تحت شعار “شاركوا” رئيس هيئة الشباب والرياضة بشيرالقنطري وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والحركة العامة للكشافة والمرشدات وعدد من الفعاليات الشعبية والنشطاء والرياضيين في المنطقة.

وألقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري كلمة بمناسبة انطلاق الحملة، أكد فيها على ضرورة الاهتمام بالغابات والمتنزهات والحدائق بالدولة من خلال نشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.

وأكد القنطري أن الهدف من هذه المبادرة هو تحريك وتعبئة كل اطياف المجتمع خاصة المجتمع المدني لمساندة كل المبادرات الوطنية التي تصب في إعادة الحياة للغابات من خلال عمليات التشجير المتواصلة.

الجدير بالذكر بأن الحملة ستستمر بكل الغابات والحدائق والمتنزهات بالمناطق لإعادة إحيائها، بمشاركة لجنة العمل التطوعي والحركة العامة للكشافة والمرشدات ورؤساء الاتحادات الرياضية وجهاز الشرطة الزراعية ، تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة.