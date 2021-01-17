ويليامز: الإثنين المقبل موعد التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

ليبيا- كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لاتفاق حول آلية انتخاب السلطة التنفيذية.

ويليامز أوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته السبت تابعته صحيفة المرصد أن التصويت على آلية انتخاب هذه السلطة التنفيذية التي ستكون مؤقتة سيكون في جلسة عامة في ليبيا يوم الإثنين القادم، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية وضعت مصلحة البلاد والشعب أولًا، وارتقت لمستوى الحدث بعد سيادة روح التضامن والأخوة فيها.

وأضافت ويليامز أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة كان أفضل ما يمكن تحقيقه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة، فالحل للأزمة الليبية يبقى ليبيًا خالصًا، ودور الأمم المتحدة هو تسهيل المحادثات فقط كاشفة عن التصويت عبر الهاتف بسبب جائحة كورونا، مكررة ثنائها على اللجنة الاستشارية التي مهمتها بشكل يستحق الإعجاب.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية