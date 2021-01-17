السفارة الأمريكية: نرحب بتقدم جهود اختيار سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

ليبيا – رحبت السفارة الأميركية في ليبيا بالتقدم الذي تم إحرازه من قبل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي في سبيل اختيار سلطة تنفيذية جديدة للبلاد.

بيان صحفي صادر عن السفارة السبت تابعته صحيفة المرصد، تم فيه التأكيد على أن هذا التقدم يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي، الذي يرى أن الأوان قد آن لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال الملتقى لتشكيل حكومة موحدة جديدة.

وأوضح البيان أن هذه الحكومة ستكون مهمتها توفير الخدمات العامة وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين، مبينًا أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يتعين عليهما استخدام جميع الأدوات المتاحة، لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

وأختتم البيان بالثناء على جهود المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية