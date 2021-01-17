تقرير يحذر من اضطرابات شعبية في جميع أنحاء البلاد نتيجة إارتفاع أسعار الخبز

ليبيا- سلط تقرير إخباري أعدته صحيفة العرب الأسبوعية اللندنية الضوء على انعكاسات تغيير سعر صرف الدينار وتوحيده على توافر الخبز في أسواق ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عمن وصفهم بناشطين محليين تأكيدهم بيع 3 أرغفة خبز بدينار واحد، أي أن سعر الرغيف ارتفع من ربع دينار إلى 33 درهمًا، محذرين من اضطرابات شعبية في جميع أنحاء البلاد؛ نتيجة لارتفاع أسعار الخبز.

وأضاف الناشطون أن السكان يفتقرون إلى معظم الخدمات الأساسية ولم يبق لهم سوى رغيف خبز بات في خطر؛ بسبب فشل سياسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، مؤكدين أن المجلس وحكومته لا قدرة لهما على مراقبة المخابز وفرض سعر معين عليها.

وبين الناشطون أن حجم رغيف الخبز خاضع في الغالب للتغيير فلا وزن محدد له، في وقت تسبب فيه المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بشكل غير مباشر في ارتفاع الأسعار، مشددين على أن استقرار الاقتصاد أهم من انخفاض الاحتياطيات؛ لأن الأخيرة تهدف لتحقيق هذا الاستقرار وهي تكفي لإنعاش ليبيا لمدة 5 أعوام.

ترجمة المرصد – خاص

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