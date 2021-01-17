خبراء: فرص نجاح كوبيش كمبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا لا تختلف عن سابقيه

رأي عدد من الخبراء في الشأن الليبي أن مهام المبعوثين الأمميين إلى ليبيا حكمها الفشل التام طوال عمر البعثة الأممية، لأن نجاحات و إخفاقات الأمم المتحدة والمنظمات واللجان التابعة لها هي حاصل صراعات وأهداف القوى المؤثرة في هياكلها الرئيسية، وأشكال التبادل والتوافق في كواليس المنظمة

وقال المحلل السياسي محمود العمامي، في تقرير صحفي إن فرص نجاح الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش كمبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، لا تختلف عن فرص سابقيه، إلا في جانب واحد، وهو أنه قد يتسلم عمله في مرحلة انتقالية جديدة لها حكومة واحدة.

وأوضح العمامي أن الصراعات الدولية هي السبب في زيادة حدة الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن وجود حكومتين لم يكن من فعل الليبيين بل هو من تدخلات دولية عن طريق الأمم المتحدة، وإذا لم تتوقف هذه التدخلات فلن يتغير شيء في محصلة عمل المبعوث الأممي الجديد.

ومن جانبه أكد الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله، أن تعيين كوبيش لإدارة الأزمة الليبية يأتي في وقت قد يشهد تراجعا للتدخلات الدولية في ليبيا، وذلك بسبب انتظار موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من الأزمة الليبية، بعد 8 سنوات من سياسة عدم الاهتمام التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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