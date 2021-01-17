مدير أمن بنغازي يوجه باعتبار كل سيارة معتمة مشروع جريمة

وجه مدير أمن بنغازي ونيس الشكري تعليمات لعناصر الشرطة باعتبار كل سيارة معتمه عبارة عن مشروع جريمة، ومن يتستر بداخلها قاتل أو هارب من العدالة حتى يثبت العكس.

وأكد الشكري بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن تعليماته تقتضي الانتباه والحذر التام والغلظة والحزم في التعامل والتصويب المباشر بإتجاه المركبة استعداداً لمواجهة أي تصرف عدواني، وتفتيش المركبة ومن بداخلها تفتيشاً شخصياً ودقيقاً، وبأن يعامل من يستقلها على أنه مجرم حتى يتم التأكد بعدم خطورته دون استثناء أي مركبة سواء كانت عسكرية أو مدنية بغض النظر عن تبعيتها وعمن يقودها خاصة وأن هذه التعليمات سبق وأن صدرت من أعلى سلطة في الدولة.

ودعا الشكري رجال الأمن لإجبار السائق على إزالة التعتيم فوراً ودفع المخالفة المقررة حسب القانون، وفي حالة عدم قدرته على دفع المخالفة تحجز المركبة ولايتم الإفراج عنها إلا بعد دفع المخالفة.

وحذر الشكري من أن المجرمين استغلوا الزجاج المعتم في تنفيذ الاغتيالات والخطف والسلب وكل جرائم العنف التي أرهقت المواطنين ونالت من أمنهم وسلامتهم.

وأشار الشكري إلى أنه وجه تعليمات بالتفتيش على محال بيع كماليات السيارات وضبط وسائل التعتيم ومصادرتها مع قفل المحل للمدة المنصوص عليها قانوناً في مثل هذه الحالات.

ولفت الشكري إلى أن مايحدث من إرباك في الأداء الأمني يعود بالأساس إلى تداخل الإختصاصات وتعدد الأجهزة الأمنية بالمدينة مشيرا إلى أن أغلب الأجهزة تتجول بسيارات مدنية ولاتحمل اسم الجهة وتبعيتها، محذرا من أن هذا الخلل استغله المجرمين.