السيسي: الخطوط” المعلنة في ليبيا تهدف للحفاظ على المسار السياسي

القاهرة 17 يناير 2021 (وال) -أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن “الخطوط” المعلنة من قبله تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وخلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، قال السيسي: “وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة، لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا”.

ومن جانبه، ثمن العسومي “دور السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي، طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية، خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر”.

وكان السيسي أعلن في 20 يونيو الماضي، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا، باتت له الشرعية الدولية.(وال القاهرة) س خ.

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