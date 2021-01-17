تقارير: نتائج الانتخابات البلدية ستشكل ضربة قوية لجماعة الإخوان

أكدت تقارير صحفية، أنه يبدو أن نتائج الانتخابات البلدية النهائية ستشكل ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا بعد خسارتهم في عدة مدن، إذ سجلت خسارة قوائم الإخوان في عدة بلديات، أبرزها زليتن المدينة المجاورة لمصراتة معقل الجماعة في ليبيا، بالإضافة إلى مدينتي صبراتة وقصر خيار.

وأفادت التقارير، بأن الجماعة الإرهابية عمدت إلى الضغط على اللجنة الفرعية للانتخابات في بلدية حي الأندلس أكبر بلديات مدينة طرابلس من أجل إلغاء النتائج بعد خسارتهم داخل البلدية وحصولهم على عدد قليل من الأصوات.

بينما لجأت الميليشيات الموالية للإخوان والجماعات المتشددة في بلدية السواني بني آدم، إحدى بلديات العاصمة إلى استخدام السلاح لإجبار الناخبين على التصويت لمرشحيهم، ما دفع اللجنة الفرعية لإيقاف الانتخابات داخلها.

يذكر أنه كانت المحادثات بين طرفي النزاع الليبيين أثمرت قبل أشهر اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

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