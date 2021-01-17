حويلي: من المؤكد حدوث تغير في سياسة عمل البعثة بعد تعيين مبعوث جديد

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على أن تأثير تعيين مبعوث جديد يتوقف على النتائج، فإذا كان هناك تقدم في التوافق سيستمر بما تم إنجازه، وإذا كان هناك انسداد سيغير المبعوث الجديد خطة العمل.

حويلي استبعد في تصريح لموقع “عربي21” القطري بقاء المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني نائبة للمبعوث الجديد، خاصة أنها لم تحصل على تمديد، بالرغم من مطالبة أكثر من 40 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي لمجلس الأمن بالتمديد لها حتى استكمال مهام الملتقى، وفق معلوماته.

وأضاف: “من المؤكد أن يحدث تغير في سياسة عمل البعثة بعد تعيين مبعوث جديد، لوجود فروق فردية في طريقة إدارة العمل، لكن للأسف تتجه الأمم المتحدة منذ المبعوث الرابع من سيء إلى أسوأ، وهذا المبعوث الثامن إلى ليبيا، إذا حسبنا فترة ويلياميز”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية