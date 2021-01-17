لجنة مكافحة كورونا طرابلس: مستوى خطر تفشي الوباء في تزايد.. ومن الممكن فرض حظر على السفر

ليبيا – أكد عضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا طرابلس إبراهيم علوان أن مستوى خطر تفشي الوباء في تزايدٍ ملحوظ، مقابل الإهمال الكبير من جانب المواطن في التقيد بالإجراءات الاحترازية.

علوان وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أنه من الممكن فرض حظر السفر على المواطنين، باستثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة بالخارج، في خطوة لتشديد الإجراءات الاحترازية.

وطالب بضرورة إطلاق السلطات حملات واسعة لفرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواطنين وإجبارهم على التقيّد بها.

وعلق علوان على إطلاق وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي حملة في العاصمة طرابلس، لإلزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات الكبيرة كالأسواق والمصارف والدوائر الحكومية، وقال متسائلًا: “هل تفشي الوباء هو فقط بطرابلس؟ أغلب مدن ليبيا تعاني، وهذا تقصير من جانب السلطات”.

وحذر علوان من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، ومنها النقص في المسحات الخاصة بالكشف عن المرض، والأكسجين بمراكز العزل، علاوة على النقص الحادّ في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية