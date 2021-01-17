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السفير الألماني: نثني على «العمل الناجح» للجنة الاستشارية بملتقى الحوار الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، لدعم تنفيذ اقتراحات آلية اختيار حكومة موحدة ليبية جديدة، مثنيا على ما وصفه بـ«العمل الناجح» للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال أوفيتشا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نثني على العمل الناجح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة”.

وأضاف “ندعو الجميع إلى دعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية. وستكون الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير”.

وكان السفير الألماني، قد اعتبر منذ عدة أيام، أن العملية السياسية في ليبيا تدخل اليوم مرحلة حساسة مع انعقاد اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وقال «أوفيتشا»: “على أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ الاستفادة المثلى من تنسيق البعثة الأممية إلى ليبيا الميسرة لهذا الحوار لتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية ليبية موحدة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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