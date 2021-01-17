الشحومي يحذر من تداعيات تأخر الإجراءات المصاحبة لتعديل سعر الصرف

حذر مؤسسة سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي من أن تأخر الإجراءات المصاحبة لتعديل سعر السرف يجعل البلاد أمام معضلة.

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وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إن تعديل سعر الصرف يجب أن لا يكون الهدف بل أحد الوسائل المتزامنة معا لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة والحفاظ على الفئات الضعيفة بالمجتمع وتمكينهم من مجابهة ارتفاع الأسعار خصوصا بالسلع الاساسية”.

وأضاف الشحومي أن باقي الإجراءات لم ترى النور “بسبب الحاجة لحكومة موحدة” محذرا من أن تأخرها أكثر يجعل البلاد أمام معضلة حقيقية.

وبين الشحومي أن “الواقع كشف لنا عدم عدالة السعر الذي حدده المصرف المركزي والذي سيكون عليه إعادة النظر وتخفيضه للحدود المقبولة مرة أخرى قريبا”.