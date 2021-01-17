نقابة المعلمين تمهل الرئاسي أسبوعين لتنفيذ مطالب أعضائها

أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، اليوم الأحد، أنها حريصة على مصلحة ومطالب المعلمين.

وأكدت النقابة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من أجل أن تكون هذة المطالب سلمية وديمقراطية طالبت من المعلمين في مناطق الغرب والجنوب التهدئة و إعطاء الفرصة للحكومة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لمدة اسبوعين لإستكمال اجراءات تنفيذ قانون المعلمين رقم (4).

وأشارت النقابة إلى أنه في حالة المماطلة وعدم الإلتزام سيكون للنقابة موقف أو رآي آخر من أجل المعلم ومن أجل حقوقه.

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