ميناء طبرق يستعد لتصدير 6000 طن من الخردة

من المرتقب أن تصل إلى ميناء طبرق البحري 3 سفن تجارية خلال الساعات المقبلة، اثنتان منها ستعملان على شحن خردة والثالثة تحتوي على إسمنت غير مكيس مورد لصالح القطاع الخاص.

وأظهرت البيانات قرب وصول السفينة “ربتور” التابعة للوكيل الملاحي شركة الحريقة كمبوت استعدادا لشحن 3000طن من الخردة فيما يتوقع وصول الباخرة “كابت” التابعة للوكيل الملاحي الحريقة لشحن 3000 طن من الخردة.

وتوقعت إدارة ميناء طبرق وصول سفينة الإسمنت “سمية جي” بعد ساعات تمهيدا لتفريغ حمولتها من الإسمنت المقدرة بــ3500 طن.

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