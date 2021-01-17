ليبيا الان

ميناء طبرق يستعد لتصدير 6000 طن من الخردة

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المرتقب أن تصل إلى ميناء طبرق البحري 3 سفن تجارية خلال الساعات المقبلة، اثنتان منها ستعملان على شحن خردة والثالثة تحتوي على إسمنت غير مكيس مورد لصالح القطاع الخاص.

وأظهرت البيانات قرب وصول السفينة “ربتور” التابعة للوكيل الملاحي شركة الحريقة كمبوت استعدادا لشحن 3000طن من الخردة فيما يتوقع وصول الباخرة “كابت” التابعة للوكيل الملاحي الحريقة لشحن 3000 طن من الخردة.

وتوقعت إدارة ميناء طبرق وصول سفينة الإسمنت “سمية جي” بعد ساعات تمهيدا لتفريغ حمولتها من الإسمنت المقدرة بــ3500 طن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك