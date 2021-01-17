منظمة بريطانية: 5479 غارة جوية ومدفعية تعرضت لها ليبيا خلال أكثر من 9 سنوات

أعلنت منظمة “إير وورز” البريطانية، اليوم الأحد، أنها سجلت 5479 غارة جوية ومدفعية تعرضت لها ليبيا خلال أكثر من 9 سنوات، نفذتها جميع الأطراف في حرب متقطعة ومتوقفة حاليًا، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة في بياناتها الخرائط الشاملة لأكثر من 5400 غارة جوية ومدفعية في البلاد منذ العام 2012 والتي تغطي جميع الضربات المعروفة المُبلغ عنها محليًّا حتى الآن، مشيرا إلى أنها أطلقت الدراسة الجارية في صيف 2018، واستمرت يوميًّا لرصد الوضع الأمني في ليبيا، حيث سجلت المئات من القتلى المدنيين المحتملين في ذلك الصراع.

وأشارت المنظمة إلى أن فريق من الباحثين تمكن من تحديد المواقع الجغرافية عن كل غارة بأكبر قدر من التفاصيل، مع وجود عديد الأضرار المدنية، لافته إلى أن الخريطة التي أعدتها استكشافت الصراع في ليبيا وتأثيره على مناطق مختلفة من البلاد. إضافة إلى رؤية الفصيل الذي قصف في أي منطقة، ومَن تسبب في أكبر قدر من الأذى للمدنيين، ما كشف وجود علاقة واضحة بين استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية ووفيات غير المقاتلين.

وقالت المنظمة إن الصراع الليبي منذ العام 2012 حتى الآن أودى بحياة ما يصل إلى 1100 مدني من خلال الضربات الجوية والمدفعية، فضلًا عن القتلى بين الجماعات المسلحة، حسب المنظمة البريطانية، مضيفة أن الخريطة بينت الجدول الزمني لتعرض ليبيا لفترات قتال عنيفة منذ العام 2012.

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