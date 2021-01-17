ترحيب بريطاني وأوروبي بـ«التقدم» المحرز في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ترحيبه بـ«التقدم» الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي عقدت اجتماعا في جنيف من الأربعاء الماضي حتى أمس السيت.

وقال هوبتون في تغريدة على موقع «تويتر» إن هذا التقدم يعد «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، وللتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم- 2021».

كما أثنى سفير الاتحاد الأووربي لدى ليبيا خوسية ساباديل على اجتماع اللجنة، قائلا، عبر «تويتر» أيضا: أ«لف مبروك لأعضاء اللجنة الاستشارية على عملهم وعلى توصلهم إلى مقترح. عمل وتقدم جيد».

وشدد على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، متابعا: «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».

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