أكثر من 1000 اصابة | مكافحة الامراض يكشف عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة والشفاء في ليبيا الصادر اليوم 17 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 16 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (204) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (5033) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (327) عينة

4.مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (31) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة

6.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (25) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (26) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (174) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (174) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (46) عينة

12.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (6) عينات

14.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (8) عينات

16.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات

17.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (8) عينات

18.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (552) عينة

19.مختبر PCR مركز العزل زوراة عدد (308) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 3962 ) عينة سالبة

ــ عدد (1071) عينة موجبة ( 690 جديدة + 381 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 362 حالة جديدة

عدد 149 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 24 حالة جديدة

عدد 122 حالة مخالطة

3.صرمان

عدد 34 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

4.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

5.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

6.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

7.السائح

عدد 4 حالة جديدة

8.الماية

عدد 7 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.زليتن

عدد 16 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

11.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.السبيعة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

15.سرت

عدد 2 حالة جديدة

16.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

17.درج

عدد 2 حالة جديدة

18.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

19.قصر الأخيار

عدد 10 حالة جديدة

20.الرحيبات

عدد 5 حالة جديدة

21.خليج السدرة

عدد 1 حالة جديدة

22.الكفرة

عدد 4 حالة جديدة

23.زواره

عدد 38 حالة جديدة

عدد 35 حالة مخالطة

24.غدامس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

28.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

29.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

30.قصر بن غشير

عدد 11 حالة جديدة

31.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.المعمورة

عدد 14 حالة جديدة

33.ظاهر الجبل

عدد 5 حالة مخالطة

34.وازن

عدد 4 حالة جديدة

35.نالوت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

36.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

37.العامرية

عدد 12 حالة جديدة

38.يفرن

عدد 16 حالة جديدة

39.غريان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

40.الزنتان

عدد 17 حالة مخالطة

41.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

42.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

43.جادو

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1057 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 861 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في الخمس

3.عدد 52 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في خليج السدرة

5.عدد 79 حالة في مصراته

6.عدد 5 حالات في الكفرة

7.عدد 15 حالة في زواره

8.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

9.عدد 4 حالات في غدامس

10.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

11.عدد 15 حالة في صبراته

12.عدد 10 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 14 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

2.عدد 2 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 4 حالات في رقدالين

5.عدد 1 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في نالوت

8.عدد 2 حالة في العجيلات

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 109088

2.الحالات النشطة : 21298

3.المتعافين : 86125

4.الوفيات : 1665

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