وزير النقل المصري: هناك خطة لمد القطار الكهربائي حتى بنغازي

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، اليوم الأحد أن المشروعات في مصر تسير وفق خطة، ولا تسير هباء منوها بأن هناك خطة لمد خط القطار الكهربائي السريع “العين السخنة – العلمين – مطروح” ليصل إلى ميناء جرجوب، وسيوة، والسلوم وبنغازي بليبيا.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الخط الرابع من القطار الكهربائي سيكون “6 أكتوبر- الأقصر – أسوان” سيمتد جنوبا وسيعمل بالديزل إلى توشكي ثم وادي حلفا في السودان، مؤكدا أن هناك خطة لتعظيم شبكة نقل البضائع والربط مع دول الوجوار.

وأشار الوزير إلى أن القطارات الإقليمية ستنقل المواطنين بتذكرة سعرها أقل من القطار الكهربائي السريع

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