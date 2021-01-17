الرقابة الإدارية: قرار إنشاء مؤسسة الإعلام مخالف للاتفاق السياسي

اعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق سليمان محمد الشنطي أن قرار المجلس الرئاسي (597) لسنة 2020 والقاضي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام وما تبعه من تكليف محمد بعيو رئيسا للمؤسسة بموجب القرار (598) يعد مخالفا للاتفاق السياسي.

وقال رئيس الهيئة في خطاب موجه لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، إن القرار صدر بصفة منفردة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (3) من المادة (1) و(6) من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/12/2015 .

واعتبرت الشنطي أن القرار يعد اغتصابا للسلطة التي تجرد القرار من صفته الإدارية وتنحدر به إلى مجرد عمل مادي عديم الأثر القانوني وتجعل منه قرار باطلا بطلانا مطلقا باعتبار أن احترام قواعد الاختصاص من المسائل التي تعزز حقوق وحريات الإنسان سيما وأنها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المجلس الرئاسي بتصحيح الأوضاع القانونية لتلك القرارات المشوبة بعيب اغتصاب السلطة وذلك بعرضها على المجلس الرئاسي والإجماع عليها بناء على محاضر اجتماعات موثقة وفق لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.