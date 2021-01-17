“إيواء الكُفــرة” يرحِّل 120 مهاجر غير شرعي إلى السودان

أعلن مركـز الإيواء والترحيل الكُفــرة، اليوم السبت، قيامه بترحيل 120 مهاجر غير شرعي إلى دولة السودان كانو قد دخلوا إلى البلاد بطريقة غير رسمية.

وقال أمر مركز الإيواء والترحيل الكُفــرة، محمد الفضيل، إنه رافق الشاحنة التي تقــوم بترحيل المهاجرين إلى أكثر من 140 كيلو متر جنــوب مدينة الكُفــرة وصولاً إلى منطقة قور أزوية، حرصاً منه لعدم هروب المهاجرين عبر الصحراء من الشاحنة التي تقلهم إلى دولتهم السودان خاصة ومن بين هؤلاء أشخاص مجرمين كانوا مسجونين في عدد من القضايا.

وناشد الفضيل، المسؤولين بالوفاء بالعهود في تقديم المساعدات ليستطيع المركز الاستمرار في عمليات ترحيل المهاجرين الأجانب إلى دولهم عبر منفذ الكفرة الحدودي.

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