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معلمو المعاهد المتوسطة بمصراتة يهددون بإيقاف الدراسة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظم معلمو المعاهد الفنية المتوسطة بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ ثلاث سنوات.

وهدد المعلمون في بيان ألقوه في وقفتهم الاحتجاجية، بأنهم سيضطرون لتعليق العام الدراسي إذا لم تهتم وزارة التعليم بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بمطالباتهم المستمرة، كما أنهم لن يقبلوا طلابا جددا ولن يستأنفوا الدراسة حتى استيفاء حقوقهم.

ويطالب المحتجون بصرف علاوة الحصة ومكافآت الامتحانات وعلاوة المدير ومساعده عن كل السنوات الماضية، فضلا عن تسوية الترقيات من 2015 وما بعدها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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