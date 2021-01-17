سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يرحب بتقدمات اللجنة الاستشارية

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، اليوم الأحد، عن ترحيبه بالتقدمات التي أحرزتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال ساباديل في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن توصل اللجنة الاستشارية لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتي من المقرر أن يتم التصويت عليها يوم الاثنين المقبل تعد خطوة إيجابية تجاه الانتخابات في ليبيا.

وأشاد ساباديل بعمل البعثة الأممية في ليبيا ورعايتها لهذه التقدّمات التي تم إحرازها نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مؤكدا أن الجميع الآن ينتظر مرحلة التنفيذ لتشكيل حكومة مؤقتة تقود الطريق إلى الانتخابات في ليبيا.

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