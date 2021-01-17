الثني يجري جولة في مركز بنغازي الطبي ويؤكد على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن

ليبيا – أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس السبت جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.

ورافق الثني خلال الجولة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع الحكومة مستشاروه للشؤون الطبية، وهم الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.

وتجول الثني داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، مستمعًا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، متعرفًا إلى أبرز المشاكل التي تواجههم، خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية.

كما اطلع على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل.

وأكد أنه سيجري جولات فجائية للمستشفيات والمراكز الطبية كافة، للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية