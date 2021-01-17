خسارة جماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات البلدية في غرب البلاد

طرابلس 17 يناير 2021 (وال)-مُنيت جماعة الإخوان الإرهابية بخسارة في انتخابات المجالس البلدية في عدد من المدن الغربية، أبرزها مدينتي زليتن وصبراتة، بعدما خسرت قوائم تابعة للجماعة.

وأكدت مصادر – لقناة العربية الحدث – أن الجماعة الإخوان ضغطت على اللجان الفرعية في بلدية حي الأندلس كبرى بلديات العاصمة طرابلس، لإلغاء النتائج بعد خسارة مرشحي الجماعة.

وبحسب المصادر ذاتها؛ فقد أقدمت مليشيات مسلحة موالية لجماعة الإخوان، على تهديد الناخبين بالسلاح وإجبارهم على التصويت لصالح مرشحي الجماعة، مما دفع باللجنة الفرعية للانتخابات أن توقف عملية التصويت في بلدية السواني إحدى بلديات العاصمة طرابلس. (وال-طرابلس) ر ت

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