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خسارة جماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات البلدية في غرب البلاد

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 يناير 2021 (وال)-مُنيت جماعة الإخوان الإرهابية بخسارة في انتخابات المجالس البلدية في عدد من المدن الغربية، أبرزها مدينتي زليتن وصبراتة، بعدما خسرت قوائم تابعة للجماعة.

وأكدت مصادر – لقناة العربية الحدث –  أن الجماعة الإخوان ضغطت على اللجان الفرعية في بلدية حي الأندلس كبرى بلديات العاصمة طرابلس، لإلغاء النتائج بعد خسارة مرشحي الجماعة.

وبحسب المصادر ذاتها؛ فقد أقدمت مليشيات مسلحة موالية لجماعة الإخوان، على تهديد الناخبين بالسلاح وإجبارهم على التصويت لصالح مرشحي الجماعة، مما دفع باللجنة الفرعية للانتخابات أن توقف عملية التصويت في بلدية السواني إحدى بلديات العاصمة طرابلس. (وال-طرابلس) ر ت

 

 

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • الله يزيد الأخوان خساره وهوان
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا…..
    المشكله ان من يؤمن بفكره ما او هدف ما او مذهب ديني او حزب سياسي يسعي الي نشره ولو بالقوه بعدما تفشل كل الحيل لديه ويتحمل عناء ومشقه من آجل معتقده بينما لو هو فكر بتمعن فيما يدعو اليه لكان وجده خرافه وخزعبلات لا يقبلها لا العقل ولا يستصيغها المنطق ما أعنيه أن هذه الفئه الضاله من اشرار المسلمين او ما تسمونهم زورا بأخوان المسلمين وهم أعداء حقيقيين للمسلمين المسالمين ولمنهج الاسلام الرشيد القويم بالأمس اضطريت للخروج اثناء تساقط الثلوج وانخفاظ حاد في درجة الحراره لشراء لازمه من اللوازم البيت فوجدت إمرأه اوروبية الملامح ضاله كضلاله أشرار المسلمين او كما تسمونهم باخوان للمسلمين المهم تلك المرأه كانت واقفه في العراء وهذا النوع من الداعون الي أي ضلاله عادتا يقفون كل يوم سبت وكانت ممسكه بمطبوعات في يدها وتعرض في النقاش علي الماره وتدعو لديانه قديمه كانت في الصين في زمن غابر فأستوقفتني تتحدث لي عن ما تؤمن به من ضلال فقلت لها لو أنت مرتديه قفازات افضل لك او لو لم تخرجي أصلا في هذا الطقس وظليتي جنب المدفأ أعتقد انه كان الافضل لك وقلت لها القراءه عن الاديانه جميله فهل قرأتي أو سمعتي عن آخر الاديان السماويه نزولا هل تعرفي عنه شئ فقالت لا لكن هنا من يتحدثوا عنه هم الاتراك فشوفوا الضلال آخر الرسالات نزولا لا تعرف عنها شئ وخرافات بوذيه غابره ملمه بها ودافعه ثمن التعرض للبرد القارص من آجل نشرها حقا  ( بسم الله الرحمن الرحيم
    أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ…. فأشرار المسلمين يأخذون آيه أو جزء من آيه ويوظفوها لخدمة ضلالاتهم كأخذهم {وأعدوا لهم فقط } بينما الآيه كامله قد تكون ضدهم وحري بمن يعادي فكر هؤلاء الاشرار الضالين أن يأخذ الآيه كامله نبراص له لمحاربة شراذم هؤلاء الاشرار بسم الله الرحمن الرحيم
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ …

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