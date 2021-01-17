تقرير: بسبب فشل سياسات الرئاسي “رغيف الخبز” في خطر

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن انعكاسات تغيير سعر صرف الدينار وتوحيده على توافر الخبز في أسواق ليبيا.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن عدد من المواطنين أكدوا أن الخبز أصبح يباع الثلاثة أرغفة بدينار واحد، أي أن سعر الرغيف ارتفع من ربع دينار إلى 33 درهمًا، محذرين من اضطرابات شعبية في جميع أنحاء البلاد نتيجة لارتفاع أسعار الخبز.

وقال التقرير إن السكان يفتقرون إلى معظم الخدمات الأساسية ولم يبق لهم سوى رغيف خبز بات في خطر بسبب فشل سياسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، مؤكدين أن المجلس وحكومته لا قدرة لهما على مراقبة المخابز وفرض سعر معين عليها.

وأشار التقرير إلى أن حجم رغيف الخبز خاضع في الغالب للتغيير فلا وزن محدد له، في وقت تسبب فيه المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بشكل غير مباشر في ارتفاع الأسعار، مشددا على أن استقرار الاقتصاد أهم من انخفاض الاحتياطيات لأن الأخيرة تهدف لتحقيق هذا الاستقرار وهي تكفي لإنعاش ليبيا لمدة 5 أعوام.

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