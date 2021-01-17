الشحومي: الواقع أثبت عدم عدالة سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي

قال المحلل الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن تعديل سعر الصرف يجب أن لا يكون الهدف بل أحد الوسائل المتزامنة معاً لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة و الحفاظ على الفئات الضعيفة بالمجتمع وتمكينهم من مجابهة ارتفاع الأسعار خصوصاً بالسلع الأساسية.

ولفت الشحومي، إلى أن باقي الإجراءات لم ترى النور بسبب الحاجة لحكومة موحدة، مؤكداً أنه إذا تأخرت الإجراءات أكثر فسيكون الوضع بمثابة معضلة حقيقية، كما أن الواقع كشف عدم عدالة السعر الذي حدده المصرف المركزي والذي سيكون عليه إعادة النظر وتخفيضه للحدود المقبولة مرة آخرى قريباً.

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