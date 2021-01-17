السراج لـ«الكبير»: افتح اعتمادات لشراء الدقيق أو نتدخل برصيد الدولة

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير، داعيا إياه إلى فتح الاعتمادات لشراء الدقيق.

وقال السراج في رسالته التي طالعتها “الساعة 24″، إن مخزون الدقيق على وشك الانتهاء، وإذا لم تمنح اعتمادات للغرض سنتدخل برصيد الدولة لدى المصرف الخارجي حفاظًا على السلم الاجتماعي.

وأشار رئيس الوفاق إلى أن انتهاء الدقيق يعني دخول البلاد في أزمة غذائية سببها عدم تقدير المصرف المركزي للأولويات والحاجات مقابل اعتمادات ضخمة تصرف لسلع غير مهمة.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية بحكومة الوفاق أعلن الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.

وجاء هذا القرار لتحاشي ما وصفها المراقبون بثورة خبز قد تندلع في البلاد في أي وقت، نتيجة حالة الاحتقان الواسع بين الليبيين على إثر الارتفاع المفاجئ في سعر الرغيف، فيما اتهم نقيب المخابز سعيد بوخريص، شركات المطاحن العامة والخاصة برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينارا، وقال إن تلك الشركات رفعت أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.