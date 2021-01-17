مفوضية الانتخابات تناقش متطلبات العملية الانتخابية المرتقبة

عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الثاني بين رئيس المفوضية عماد السايح ومديري إدارات ومكاتب المفوضية لمتابعة مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المفوضية عماد السائح بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز المبكر للانتخابات فضلا عن استعراض البرامج والنشاطات الموجهة في مجال التدريب والتوعية والتي من المقرر تنفيذها مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

ووجه السايح الإدارات والمكاتب بالمفوضية إلى زيادة وتيرة العمل ووضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 م، داعيا في اجتماعه إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.