تقرير: ارتفاع سعر الدولار وضعف رقابة الوفاق على الأسواق تسبب في غلق المخابز في طرابلس

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن المخابز في طرابلس أغلقت أبوابها أمام المواطنين حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع أسعار مكونات الخبز.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن طرابلس شهدت ارتفاعات قياسية في أسعار الدقيق وأسعار رغيف الخبز المدعم الذي تراجع حجمه بشكل كبير، وسط رقابة رقابة ضعيفة.

وأشار التقرير إلى أن سبب ارتفاع أسعار الخبز والدقيق، يعود لعدة عوامل، بينها عدم فتح مصرف ليبيا المركزي اعتمادات مستندية منذ شهر أغسطس الماضي لاستيراد الدقيق وارتفاع أسعار الدولار الرسمية أمام الدينار والتي قفزت 230%، بعد تطبيق القرار في يناير الجاري.

ولفت التقرير إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حاول السيطرة على تلك الأزمة باتخاذ قرار بإعادة سعر رغيف الخبز إلى السعر القديم، إلا أن إلزام المخابز به دون وضع حلول عملية لذلك أدى إلى عدم تطبيق القرار.

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