عمران: إذا استمر المبعوث الجديد بالعمل بخطوات ستيفاني وكادرها الوظيفي فسيكون هناك المزيد من الأزمات

ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران أنه إذا كان المبعوث الجديد معتدلًا ومتابعًا للشأن الليبي بدقة، ولديه الرغبة الحقيقية في إحداث تغيير إيجابي، فإنه يمكن أن ينجح في حلحلة العقدة الليبية، لكن إذا استمر بخطوات ستيفاني ذاتها وبنفس كادرها الوظيفي، فسيكون هناك المزيد من الازمات.

عمران أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن المبعوث الجديد سيستمر بالعمل وفقًا لما تم إعداده مسبقًا، والأمر مناط بمدى توافق اللجنة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة المقبلة، وكذلك بما سيحدث في لجنة الحوار هذا الشهر، بحسب قولها.

وأضافت: “أما بخصوص مستقبل وليامز، فمن المتوقع أن تستمر مساعدة للمبعوث الجديد”، وفق تقديرها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية