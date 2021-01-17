بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 أشهر.. سكان ربيانة ينظمون وقفة احتجاجية

أفادت مصادر محلية، بأن سكان بلدية ربيانة احتجوا على ما تمر به المنطقة من انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من ستة أشهر، خلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالي أمام محطة الكهرباء، مُحملين المسؤولية الكاملة لإدارة شركة الكهرباء ببنغازي وطرابلس على تقاعسهم وتجاهلهم أهالي المنطقة ومحطة الكهرباء ربيانة، ما أدى إلى العيش بظلام دامس طيلة الأشهر الماضية.

وأكد سكان بلدية ربيانة أن انقطع التيار الكهربائي طيلة الأشهر الماضية تسبب لهم في خسائر وأضرار جسيمة في الزراعة والمستلزمات الطبية.

كما طالب المحتجون، حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة بالتدخل بشكل عاجل وتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف وتحري الحقائق لمعرفة الخلل وحلحلة المشاكل والعراقيل، داعيين إلى تشكيل إدارة مستقلة لمحطة الكهرباء يكون مقرها داخل المنطقة.

يذكر أن بلدية ربيانة الواقعة غرب مدينة الكفرة، تعاني من عدم ربط البلدية بالشبكة العامة للكهرباء، والاقتصار في توليد الكهرباء على مولدات الديزل.

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