وزير النقل المصري: القطار السريع سيمتد إلى مدينة بنغازي

ليبيا – قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إن تكلفة القطار السريع ستزيد على 360 مليار جنيه، ولكن لجميع المراحل، وليس لمرحلة العلمين الجديدة – العين السخنة فقط، مشيرًا الى أن أحد خطوط شبكة القطارات السريعة ستصل إلى مدينة السلوم غربي مصر ومنها إلى مدينة بنغازي، مؤكدًا أن هدف المشروع هو ربط أقاليم مصر ببعضها وربطها بدول الجوار.

الوزير وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” أمس السبت أوضح أن الأعمال الإنشائية للخطوط وإنشاء المحطات تنفذها الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن القطار سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر انطلاقًا من مدينة الغردقة وربطها بمحافظات قنا وسفاجا والأقصر، ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن تكلفة المشروع سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع وحتى 20 عامًا، مضيفًا أن مصر لن تدفع أية مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع، وستبدأ في الدفع بعد ذلك على مدار 20 عامًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية