السراج يطالب الكبير بفتح الاعتمادات لشراء الدقيق قبل دخول البلاد في أزمة غذائية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يطالبه من خلالها بفتح الاعتمادات لشراء الدقيق.

وأكدت مصادر صحفية، أن السراج قال في رسالته إلى الكبير إن مخزون الدقيق على وشك الانتهاء، وإذا لم تمنح اعتمادات للغرض سنتدخل برصيد الدولة لدى المصرف الخارجي حفاظًا على السلم الاجتماعي.

وأشار السراج في خطابه إلى أن انتهاء الدقيق يعني دخول البلاد في أزمة غذائية سببها عدم تقدير المصرف المركزي للأولويات والحاجات مقابل اعتمادات ضخمة تصرف لسلع غير مهمة.

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