5 إصابات جديدة و3 وفيات في أجدابيا جراء فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا، أنها سجلت، اليوم الأحد، خمس إصابات جديدة و3 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرة إلى تعافي ثلاثة حالات من الفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا استلم 23 عينة جرى تحليلها، أظهرت نتائج فحصها أن من بينها 18 حالة سالبة وخمس حالات موجبة.

وأوضحت اللجنة أن الحلات الموجبة كان من بينها حالتين جديدتين، وثلاث حالات مخالطة، مؤكدة تسجيل ثلاث حالات شفاء وثلاث حالات وفاة.

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