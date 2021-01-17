بالصور | مستشار أردوغان يلتقي المشري في إسطنبول

ليبيا – استضاف ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك خلال زيارة الأخير إلى إسطنبول.

أقطاي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أمس السبت قال: “استضفنا رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري. وهبنا الرئيس – وهو أيضًا مفكر وأكاديمي جيد- من كتبنا العربية”.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yi ağırladık. İyi bir entelektüel ve akademisyen de olan Başkana Arapça kitaplarımızdan hediye ettik. pic.twitter.com/UO0d2ldWzy — Yasin Aktay (@yaktay) January 16, 2021

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية