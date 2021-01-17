رئيس البرلمان العربي: موقف السيسي تجاه ليبيا أظهر السيادة العربية

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجاه ليبيا، خاصة في منع التدخلات الأجنبية الذي أظهر السيادة العربية.

وقال العسومي في مداخلة هاتفية عبر قناة “تن”، رصدتها “الساعة 24″، إن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات.

وأكد أن البرلمان العربي يركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.