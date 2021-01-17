وزير الخارجية التركي الأسبق: من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر

قال وزير الخارجية التركي الأسبق ياشار ياقيش، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في السياسة الخارجية”.

وأوضح ياقيش، في تصريحات مع صحيفة أن تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عددا من الخلافات، معتبرا أن الدول العربية ترى خلافاتها مع قطر خلافات عائلية لذلك استاءت من التدخل التركي في شؤونها الداخلية ومن تزايد نفوذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأشار ياقيش إلى أن أنقرة تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين بخصوص هذه القضية والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري والرئيس رجب طيب أردوغان”.

ويذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام من “قمة العلا” التي انطلقت في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

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