علوان محذراً: مستوى خطر تفشي وباء كورونا بليبيا في تزايدٍ ملحوظ

أكد عضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا طرابلس إبراهيم علوان أن مستوى خطر تفشي الوباء في تزايدٍ ملحوظ، مقابل الإهمال الكبير من جانب المواطن في التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ولفت علوان، إلى أنه من الممكن فرض حظر السفر على المواطنين، باستثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة بالخارج، في خطوة لتشديد الإجراءات الاحترازية، مطالباً بضرورة إطلاق السلطات حملات واسعة لفرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواطنين وإجبارهم على التقيّد بها.

وحذر علوان من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، ومنها النقص في المسحات الخاصة بالكشف عن المرض، والأكسجين بمراكز العزل، علاوة على النقص الحادّ في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

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