تشلسي يهزم فولهام بهدف نظيف و يستعيد نغمة الانتصارات

حقق فريق تشلسي فوز صعب على جاره و مضيفه فولهام 1-صفر الذي خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين، في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة

القدم السبت ليستعيد نغمة الانتصارات بعد صيام في المراحل الأربع الأخيرة.

ورفع تشلسي رصيده الى 29 نقطة في المركز السابع في حين مني فولهام بأول خسارة له بعد 5 تعادلات متتالية ليبقى رصيده 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وخاض مدرب تشلسي واسطورته السابق فرانك لامبارد المباراة وسط ضغوطات كبيرة نظرا لتراجع اداء الفريق في الآونة الأخيرة على الرغم من تعزيز صفوفه

بلاعبين عدة مطلع الموسم مقابل نحو 20 مليون يورو لا سيما بأن الفريق تعرض للهزيمة في أربع من مبارياته الست الاخيرة.

وأبقى لامبارد الثنائي الالماني المهاجم تيمو فيرنر الذي صام عن التهديف في اخر 10 مباريات له، وصانع الالعاب كاي هافرتس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في

حين شارك المهاجم المخضرم الفرنسي اوليفييه جيرو اساسيا.

وكانت الكفة متكافئة في الشوط الاول حيث كان فولهام الذي انتزع تعادلا ثمينا من جاره اللندني الاخر توتنهام منتصف الاسبوع، ندا عنيدا للبلوز.

لكن نقطة التحول كانت في الدقيقة الـ44 التي شهدت طرد لاعب فولهام انتوني روبنسون لمخاشنته قائد تشلسي الاسباني سيزار اسبيليكويتا.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه صمد فولهام العائد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة حتى الدقيقة 78 عندما سدد ماونت كرة قوية من 20 مترا فشل الحارس

الفرنسي الفونس اريولا في التصدي لها.

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