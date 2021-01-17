مدير الإدارة العامة للتفتيش يعقد اجتماعا برؤساء المكاتب والضباط في بنغازي

عقد كل من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية العقيد الشريف اسماعيل اقويدر، ومعاون مدير الإدارة عقيد ياسر المنفي، اجتماعا اليوم الأحد، برؤساء المكاتب داخل الإدارة وضباط الإدارة في بنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، وجه مدير الإدارة تعليماته بضرورة الايعاز علي مرؤسيهم بالتحلي بالضبط والربط والحضور للعمل في المواعيد المحددة لها ومعاقبة المخالفين وضرورة أن يكون هناك احترام وود متبادل بين ضباط الإدارة وضباط صف وأفراد الإدارة، واثني علي ما يقومون به من أعمال للحفاظ علي مظهر وصورة الإدارة .

وحضر الاجتماع، مقدم يونس الرب رئيس مكتب التحقيقات ومقدم امساعد بالحسن رئيس مكتب الدوريات ورائد امجد يوسف مدير مكتب المدير ورائد خالد اهليل رئيس مكتب النظام والانضباط