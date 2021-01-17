عمران: الانتخابات البلدية اتسمت بالحرية والنزاهة

هنأ رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران بلديات الواحات (أوجله – جالو –– جخرة) بنجاح الانتخابات البلدية التي تم تنظيمها هذا الشهر في تلك البلديات لاختيار مجالسها البلدية، واصفا العملية الانتخابية بـأنها كانت “ناجحة ووفقا للمعايير واتسمت بالحرية والنزاهة”.

وقدم عمران، شكره لجميع الجهات التي ساهمت في نجاح الانتخابات وأبرزها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بدعم من الحكومة الليبية والجهات الأمنية التي أشرفت على تأمينها.

وأكد عمران أن الانتخابات ستتواصل لتشمل جميع البلديات في المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب ووفقا لما هو مقرر تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس النواب، مشددا أن تعطل الانتخابات كان فقط لأسباب لوجستية.

وأضاف عمران أن الانتخابات البلدية تأتي في إطار الممارسة الديمقراطية وحق سكان البلديات في المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم واختيار من يرأس بلدياتهم، وهو حق أساسي يكفله الاعلان الدستوري والقانون.