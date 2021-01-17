افتتاح مجمع العيادات بمدينة الزنتان

افتتح بمدينة الزنتان أمس مركز العيادات المجمعة، في خطوة جاءت لتقديم الرعاية الصحية للمواطن بالشكل المطلوب وتخفيف مصاريف العيادات الخاصة عنه في ظل نقص السيولة.
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قناة ليبيا
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