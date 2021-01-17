دعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر.. أبرز النقاط في اجتماع الثني

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.

كما ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى شعيب مفتاح، إضافة الى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي عادل الكوافي.

وأصدر الثني خلال الاجتماع تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى، كما أكد على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.

وشدد الثني على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.