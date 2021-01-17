مغادرة 95 من المرتزقة في ليبيا.. وقدوم 200

عادت دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا، من ليبيا إلى سوريا، اليوم الأحد، وهي ثاني دُفعة تُغادر طرابلس خلال أيام، بعد توقف عودتهم لمدة شهرين ابتداء من منتصف نوفمبر المنصرم.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر قولها إن الدفعة الأخيرة عادت إلى سوريا خلال الساعات الفائتة، وتضم نحو 95 مقاتلا، وإنهم عادوا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم.

من جهة أخرى، تلقّى المرصد معلومات تفيد بأن حوالي 200 من المرتزقة الموالين لتركيا توجهوا نحو ليبيا مؤخرا، وتم نقلهم سراً إلى هناك.

وكان المرصد السوري أكد، الأسبوع الماضي، أن دفعة من المرتزقة السوريين في ليبيا، عادت إلى سوريا مؤخرا، موضحاً أن الدفعة يبلغ عددها 40 مقاتلا، وأنهم دفعوا رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير يفيد بأن وضعهم الصحي سيء ويستوجب عودتهم.

وذكر أن قيمة الرشوة التي دُفعت بلغت نحو 500 دولار أميركي عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقادتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا.

وفي سياق عمليات الاحتيال على المرتزقة في ليبيا، بيّن المرصد أن المقاتلين الذين عادوا حصلوا على ربع مستحقاتهم الشهرية فقط، إذ تقاضوا 500 دولار أميركي في الشهر بدلاً من 2000 دولار، إضافة إلى أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية