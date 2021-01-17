النائب العام المصري يحيل 3 متهمين انضموا لتنظيم القاعدة في ليبيا للمحاكمة

أحال النائب العام المصري حماده الصاوي متهما محبوسا واثنين هاربين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأوضحت مصادر صحفية، أن الصاوي أحال المتهمين لمحاكمتهم عن توليهم القيادة في جماعة “المرابطون” الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية في مصر وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

أضافت المصادر، أنه أثناء تواجد الإرهابي في ليبيا التقى هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى “المرابطون” تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرين منهم المتهمين الهاربين، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة الجيش، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

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