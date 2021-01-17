“السايح” يوجه بوضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في الانتخابات

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للسايح اليوم الأحد بطرابلس مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية.

وقالت المفوضية في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع تطرق الاجتماع إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز المبكر للانتخابات فضلا عن استعراض البرامج والنشاطات الموجهة في مجال التدريب والتوعية والتي من المقرر تنفيذها مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

ووجه رئيس المجلس المفوضية الإدارات والمكاتب بالمفوضية إلى زيادة وتير ة العمل ووضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في 24 ديسمبر 2021.

ودعا السايح في اجتماعه إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.