السفارة الأمريكية بليبيا تدعو للعمل بشكل عاجل لتشكيل حكومة موحدة

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مؤكدة أن عملهم ذ.لك يعكس المطالب الواضحة للشعب بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعت السفارة، في بيان لها، جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وأضافت أن ”توفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية سيكون لصالح جميع المواطنين، مؤكدة أن هذا يفرض على الشعب والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي“.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت مساء السبت عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن الحوار بين أطراف النزاع وتقود البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن ”الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوت يوم الإثنين المقبل على آلية اختيار المناصب التنفيذية للمرحلة التمهيدية.

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