“الثني” يوجه بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى 

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الثني عقد اجتماعا في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.
وضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى شعيب مفتاح، إضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي عادل الكوافي.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.
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