“الثني” يوجه بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى 

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الثني عقد اجتماعا في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.

وضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى شعيب مفتاح، إضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي عادل الكوافي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.