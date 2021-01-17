حتيتة: لا يمكن الجزم بأن الحل السياسي في ليبيا بات قريبا

أكد عبد الستار حتيتة “محلل سياسي متخصص في الشأن الليبي”، أن المبعوث الأممي الجديد لليبيا سيكون أمام خياران، الأول أن ينتهج سياسة جديدة يبدأ فيها من البداية، والثاني أن يبني على ما انتهت إليه البعثة الأممية الحالية.

ولفت حتيتة، في تصريحات صحفية، إلى أن عمل البعثة منبثق من مجلس الأمن والأمم المتحدة مع فروق شخصية طفيفة لا تؤثر.

وأشار حتيتة إلى أن الوقت ما زال مبكرا حتى يتم الجزم بأن الحل السياسي في ليبيا بات قريبا، خاصة في ظل الوضع المتوتر على الأرض تحديدا في شمال غرب ليبيا وما فيه من احتقان سياسي وعسكري.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أعلنت التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات.

وذكرت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الجلسة العامة التي تضم أطراف الحوار، ستصوت على هذه الآلية، غدا الاثنين 18 يناير.

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